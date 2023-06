Maxi multa per il minorenne che guidava senza patente il motorino della mamma

Non si era fatto problemi a salire in sella al motociclo della mamma, anche se non aveva la patente. Ma quell’imprudenza gli è costata cara. Il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo di 3 mesi ed è scattata anche una maxi multa di oltre 5mila euro.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 15 giugno a Brugherio quando, durante un consueto controllo della polizia locale, in via San Maurizio al Lambro è stato fermato il giovane motociclista. Il ragazzo – 17enne residente a Brugherio – dai controlli è poi risultato non aver mai conseguito la patente. Il motorino era intestato alla mamma. Gli agenti della polizia locale hanno posto il veicolo sotto fermo amministrativo per 3 mesi e hanno redatto verbale di contestazione da oltre 5mila euro