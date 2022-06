Che cosa ci faceva Brumotti in bicicletta a Seregno?

Che cosa ci faceva mister "Abbombazza" ieri a Seregno? Acrobazie sulle due ruote, davanti a grandi e piccini, che sono rimasti a bocca aperta ammirando le perfomance di Vittorio Brumotti.

Che ieri, domenica 12 giugno, è tornato in Brianza. Dopo i suoi servizi televisivi per "Striscia la Notizia" a Monza a caccia di pusher in stazione, e il suo intervento - sempre nel capoluogo brianzolo - in occasione della Giornata della Legalità al fianco della polizia di Stato, ieri Brumotti si è esibito a Seregno. Nel pomeriggio le acrobazie allo Skate Park della cittadina brianzola, poi l'incontro con i fan al Gelsia Village.

"Felici, insieme (e nonostante il caldo) - ha scritto il sindaco Alberto Rossi sulla sua pagina Facebook -. È il senso della Sport Week, ed è quello che si è respirato oggi nell’atmosfera dello Skate Park prima e in piazza Risorgimento poi con lo spettacolo di Abbombazza 100% Brumotti. Persone diverse, appassionati e curiosi, grandi e piccoli, famiglie e ragazzi, insieme a godersi le acrobazie di cinque atleti straordinari, che hanno anche lanciato messaggi importanti. Che bello!".

L'iniziativa è inserita nella rassegna Sport Week 2022: tanti gli eventi in programma, con ospiti famosi. Il prossimo appuntamento è per giovedì 16 giugno alle 21 nella sala civica monsignor Gandini dove interverrà il campione italiano di alpinismo Matteo Della Bardella.