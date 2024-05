Bruno Pontara, morto a 16 anni nel fiume senza riuscire a tornare a riva

Bruno Pontara, 16 anni, è morto dopo essere annegato nel fiume Adda, domenica pomeriggio. Si era tuffato in acqua in un pomeriggio di sole e dalla sponda di Medolago, in provincia di Bergamo, si era spinto fino al lato opposto della riva, all'altezza del territorio di Cornate d'Adda.

Quando poco dopo ha iniziato a nuotare per fare il percorso a ritroso nell'acqua, qualcosa è andato storto. Il giovanissimo sarebbe stato trascinato giù dalla corrente, troppo forte, e non sarebbe più riemerso. I primi a tentare di soccorrere il minorenne, residente a Cernusco sul Naviglio, sono stati alcuni bagnanti, presenti sulla riva dell'Adda in una soleggiata domenica di metà maggio che si è conclusa in tragedia.

Immediata la chiamata con la richiesta di soccorso che ha fatto accorrere sulle rive dell'Adda i vigili del fuoco di Monza e Milano (insieme agli uomini del comando di Bergamo) con gli specialisti del soccorso acquatico, i sommozzatori e l'elicottero "Drago 141" del Reparto Volo Lombardia insieme al personale sanitario e ai carabinieri di Calusco d'Adda e della compagnia di Vimercate, attivati per le ricerche dalla sponda brianzola dell'Adda.

Il corpo del 16enne è stato indivduato dal velivolo a diversi metri di profondità e recuperato nel corso d’acqua dopo che era stato trasportato per diversi chilometri dalla corrente. Per il minorenne purtroppo non c'era più nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione dell'équipe sanitaria.