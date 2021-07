Si apre una profonda buca in strada, tratto chiuso a Concorezzo

Una profonda buca in strada e tratto chiuso. A Concorezzo nel pomeriggio di domenica 12 luglio sono intervenuti i vigili del fuoco a causa dell'apertura del manto stradale in via Monte Grappa.

A richiedere l'intervento dei pompieri sono stati i residenti che si sono accorti della profonda buca in mezzo alla strada proprio in prossimità di via Dante. Il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha informato la cittadinanza attraverso una comunicazione social, spiegando che con tutta probabilità si tratta del fenomeno "Occhio pollino", con l'apertura improvvisa del terreno o dell'asfalto a causa di un fenomeno geologico.

Il primo cittadino ha informato che verrà chiuso il tratto di via Monte Grappa tra via Dante e via Monte San Michele.

Voragine sulla circonvallazione a Roncello

Resta invece ancora chiuso a Roncello il tratto della circonvallazione dove giovedì in seguito al maltempo e alle abbondanti precipitazioni si era verificato un cedimento dell'asfalto importante, con l'apertura di una voragine. Il tratto era stato chiuso in via precuazionale nella serata di giovedì e in seguito ai primi interventi è stata disposta la chiusura per tutta la settimana, con deviazione della circolazione su via Leonardo da Vinci.