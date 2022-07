Cede l'asfalto e in piazza si apre una voragine

Una voragine in piazza. L'asfalto ha ceduto a Besana Brianza e in piazza Eugenio Corti si è aperta una buca di dimensioni notevoli. La segnalazione è arrivata nella serata di martedì 5 luglio e sul posto dopo un sopralluogo dei tecnici, il municipio ha predisposto l'intervento di Brianzacque.

"A cedere è stata la condotta fognaria" ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli, entrando nel merito dell'accaduto. E immediatamente c'è stata l'attivazione per la messa in sicurezza del tratto in cui mercoledì mattina è anche giorno di mercato con bancarelle e affluenza. La zona è stata delimitata e nella mattinata il personale dell'azienda che gestisce il servizio idrico integrato ha effettuato un sopralluogo. L'intervento di ripristino del cedimento è previsto per la giornata di giovedì 7 luglio. "Si è trattato di un cedimento su condotta fognaria, messo in sicurezza martedì sera" confermano da Brianzacque. Con lo scavo si procederà giovedì mattina.