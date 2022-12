Buca in via Prina, lavori in corso: quando la strada riaprirà del tutto

Da martedì la circolazione in via Prina dovrebbe tornare regolare. Si concluderanno entro la serata del 12 dicembre infatti i lavori di ripristino dopo il cedimento dell'asfalto in zona san Biagio dello scorso mercoledì a Monza. A causare l'apertura di una grande buca in strada, secondo quanto accertato dai tecnici di Brianzacque, è stata la rottura di una vecchia tubatura in cemento.

La “frattura” ha determinato anche il cedimento di una parete della cameretta fognaria nel punto di innesto. I tecnici sono al lavoro da lunedì mattina per risalire alle cause del cedimento e mettere a punto i conseguenti interventi di riparazione. Da martedì dunque dovrebbe riprendere il regolare deflusso veicolare, in entrambi i sensi di marcia.

A Monza un episodio analogo si era verificato nello scorso mese di maggio quando all'altezza dell'intersezione ctra via Cavallotti e via Manzoni, in pieno centro, l'asfalto ha ceduto e si è aperta una buca, proprio mentre un'auto stava percorrendo il tratto.