A Monza si è aperta una voragine in strada

Vigili del fuoco e polizia locale in via Prina a Monza mercoledì mattina. Nel tratto si è verificato un cedimento dell'asfalto e si è aperta una voragine al centro della carreggiata. La segnalazione è pervenuta nella mattinata del 7 dicembre e si è attivata la macchina dei soccorsi. La pericolosa buca si è formata vicino alla linea di mezzadria, lungo la corsia di marcia. Al momento è in corso l'intervento degli agenti e dei pompieri che hanno messo in sicurezza l'area in attesa dell'intervento dei tecnici.

A Monza un episodio analogo si era verificato nello scorso mese di maggio quando all'altezza dell'intersezione ctra via Cavallotti e via Manzoni, in pieno centro, l'asfalto ha ceduto e si è aperta una buca, proprio mentre un'auto stava percorrendo il tratto.

Articolo in aggiornamento.