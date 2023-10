Sorprende i ladri che rubano a casa del vicino e chiama i carabinieri: arrestato un 28enne

Non è rimasto indifferente a quegli sconosciuti che avevano scavalcato la recinzione del condominio vicino alla sua abitazione e ha subito telefonato al 112. Grazie al suo senso civico il brianzolo ha permesso ai carabinieri di rintracciare uno degli uomini che aveva messo a segno il colpo in paese. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì scorso, 27 settembre, a Burago Molgora in via Giotto. Sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri della stazione di Concorezzo e del Radiomobile di Vimercate allertate da un cittadino insospettito da due persone che avevano scavalcato la recinzione di un condominio. Il residente ha spiegato ai militari che a poca distanza c’era probabilmente l’auto utilizzata per il furto.

Giunti sul posto i carabinieri hanno individuato il veicolo nella vicina via Dante. All'interno c’era un giovane di 28 anni, originario del Cile, con diversi arnesi da effrazione e diversi gioielli e articoli di bigiotteria. Da ulteriori verifiche è emerso che quegli oggetti erano il bottino di due furti: uno avvenuto proprio a Burago in via Giotto e l’altro poco prima in via Garibaldi a Concorezzo.

Il giovane fermato è stato riconosciuto da alcuni testimoni e dalla visione dei filmati tratti dalle telecamere private. Dalle immagini è emerso che il 28enne non aveva agito da solo ma con due complici ad oggi ignoti. La refurtiva è stata recuperata e restituita dai carabinieri ai legittimi proprietari. Il giovane sudamericano è stato arrestato per furto in appartamento in concorso e su disposizione della Procura della Repubblica di Monza è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia di Vimercate. Il giovane è stato poi accompagnato al tribunale di Monza, dove al termine del processo per direttissima è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora in Lombardia.