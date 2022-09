Un bus ogni sei minuti per vedere il Monza-Atalanta

E' stato istituito un servizio di autobus per i tifori del Monza Calcio che lunedì pomeriggio (con calcio d'inizio in programma alle 18,30) assisteranno al big match tutto lombardo con i neroazzurri dell'Atalanta. Per i supporter biancorossi è stato infatti creato un servizio di bus (con corse in rpogramma ogni 6 minuti) per assistera alla quinta di campionato. In attesa degli shuttle stabili, per la partita in programma lunedì 5 settembre sarà istituito il servizio di pullman Z286 attivo nella fascia orario dalle 16,30 alle 22,15.

Le fermate

Le fermate programmate sono fissate a Monza Porta Castello (nei pressi della Stazione Fs), all'angolo tra via Mentana e via Piave, il terzo stop è tra viale Foscolo e via Buonarroti. Si continua poi tra viale Foscolo e via Sangalli, altra fermata in programma anche tra via Tintoretto e piazza Cimitero, per concludersi prima del capolinea tra in via Tiepolo (nei pressi dello stadio monzese). Per salire serve il biglietto o abbonamento con la società di trasporti Stibm con tariffa comprendente la zona Mi4. Il servizio è temporaneo perchè si sono già attiviti i canali per offrire il servizio di navetta ai tifosi che vogliono accedere all'U Power Stadium.