I proprietari non raccolgono le feci dei cani: i residenti regalano i sacchettini

I residenti sono stanchi di dover fare lo slalom tra le deiezioni non raccolte. E dopo aver riempito l'isolato con cartelli espliciti che invitano a raccogliere la pupù di fido sono passati all'azione, e hanno deciso di regalare i sacchettini a chi, magari passando per la via, si ritrova sprovvisto.

Succede a Busnago dove in via Bellini e in alcune strade limitrofe ormai da tempo i residenti devono fare i conti con la maleducazione di alcuni proprietari che non raccolgono i bisogni dei loro amici pelosi. La segnalazione di un lettore di MonzaToday. Nei giorni scorsi sono apparsi anche i primi cartelli per allertare i proprietari a chinarsi e raccogliere i bisogni del fedele amico dell'uomo. "Compliment! Stai sporcando il marciapiede con la merda del tuo cane. Bravo!", "Fino a qualche anno fa via Bellini (Busnago Green) era un giardino, ora è diventato una discarica e il cagatoio dei cani. Eppure basterebbe poco per farlo tornare il quartiere più pulito e più bello. Quando sporchi raccogli". Questi sono alcuni dei cartelli apparsi negli ultimi giorni.

Ma qualcuno si è spinto oltre: per i proprietari sbadati sono stati lasciati in dono alcuni sacchettini per raccogliere le deiezioni. I sacchetti sono stati attaccati alla cancellata di una palazzina. A questo punto non ci sono più scuse per chi non raccoglie la pupù del proprio cane.