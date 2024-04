A Busnago hanno rubato 50mila euro di cellulari calandosi dal tetto

Un incedibile furto è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile a Busnago in un negozio di cellulari e accessori all'interno di un cento commerciale. Il piano doveva essere stato studiato nei dettagli perché i ladri si sono calati dal tetto al sottotetto sapendo benissimo come raggiungere il negozio di telefonia. I malviventi sono riusciti tramite un foro a raggiungere il centro del negozio di cellulari, a calarsi e fare razzia. Hanno rubato smartphone e apparecchi per 50mila euro. Sarebbero poi presumibilmente usciti da dove sono entrati, senza far suonare nessun allarme. Indagano sulla vicenda i carabinieri di Vimercate, avvisati dal dipendente del negozio che solo quando ha aperto la porta il giorno dopo ha capito cosa fosse successo.