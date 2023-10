L'addio a Giada, la 15enne che si era sentita male mentre faceva ginnastica a scuola

Giada aveva solo 15 anni. Davanti a lei una vita piena di sogni da realizzare, condivisi con gli amici dell’oratorio e i compagni di scuola. Sogni che un atroce destino ha fermato. Giada è morta all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove era stata trasportata in eliambulanza dopo essersi sentita male a scuola.

Una storia drammatica quella che arriva da Busnago, dove Giada viveva con la sua famiglia ed era molto conosciuta e amata all’interno dell’oratorio. In quella parrocchia dove in molti avevano pregato per lei.

Giada frequentava il liceo delle Scienze umane all’Istituto superiore Marisa Bellisario di Inzago (Milano). Mercoledì mattina, durante l’ora di ginnastica, la ragazza – come riferiscono i colleghi de Il Giorno – improvvisamente si è sentita male e si è accasciata a terra. A scuola è partita immediatamente la macchina dei soccorsi: la telefonata al 118 e nel frattempo il massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore. La 15enne è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ma non ha mai ripreso conoscenza. I medici non si sono arresi, ma dopo due giorni di terapia intensiva attaccata a un cuore artificiale Giada è morta. Una notizia che ha sconvolto la comunità scolastica dell’Istituto Bellisario di Inzago, e gli amici di Busnago. Gli amici dell’oratorio si erano uniti in preghiera sperando nel miracolo che, purtroppo, non è avvenuto.