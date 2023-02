Il nonno che carica in macchina la poltrona che non gli piace più e la butta in strada

Ha caricato sulla sua Punto bianca una vecchia poltrona da buttare ma anzichè liberarsi del mobilio in discarica, smaltendola regolarmente, ha pensato di lasciarla in strada. E quel gesto incivile ora gli costerà più che riacquistare una poltrona nuova, con una multa da 600 euro.

La polizia locale di Brugherio infatti ha sanzionato un uomo di 70 anni, residente in città, individuato come autore dell'abbandono abusivo di rifiuti in via Talete, nella zona industriale del comune brianzolo dove ha buttato una vecchia poltrona appunto. Per identificare il 70enne, spiegano dal comando, è stata fondamentale la collaborazione dei cittadini e le immagini riprese dalle telecamere dei privati e da quelle del sistema di videosorveglianza comunale. Gli occhi elettronici hanno osservato ogni fase: dall'arrivo nel piazzale al momento in cui il mobilio viene scaricato. Il sistema di lettura targa dei varchi comunali inoltre ha immortalato la Punto in ingresso nel comune con la poltrona che si intravede dal lunotto posteriore.

Ora per l'uomo è arrivata una multa da 600 euro.