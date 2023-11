Trovato il cadavere di un uomo nell'ex casa cantoniera vicino al centro commerciale

Nessuno lo vedeva da qualche tempo e un parente ha cominciato a preoccuparsi e così ha iniziato a cercarlo, andando anche dove sapeva che ogni tanto trascorreva la notte su alcuni giacigli di fortuna. Così ha fatto la triste scoperta. E ha chiamato i soccorsi.

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di lunedì 13 novembre a Busnago, all'interno della ex casa cantoniera lungo via Italia, la strada provinciale che collega Monza a Trezzo sull'Adda. A ridosso del complesso commerciale brianzolo intorno alle 18 sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate insieme a un'ambulanza del 118. Per l'uomo però, ormai senza vita, non c'era più nulla da fare.

Il cadavere del 33enne, cittadino di origine marocchina, senza fissa dimora, è stato rinvenuto all'interno dell'ex casa cantoniera ormai abbandonata dove con tutta probabilità il giovane aveva cercato riparo per la notte. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza e l'ipotesi al vaglio degli inquirenti è la morte per cause naturali. Forse un malore fatale nel sonno che ha portato il 33enne a non risvegliarsi più.