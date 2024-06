Cadavere in acqua, passanti danno l'allarme: morto un uomo

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto lungo il Naviglio Martesana nel Milanese, a Cassano D'Adda. La scoperta è avvenuta attorno alle 13.30 di martedì. A chiedere aiuto sono stati alcuni passanti che hanno chiamato l' 1-1-2. Sul posto, lungo l'Alzaia Naviglio Martesana, sono arrivati i soccorritori con ambulanza della Croce Bianca di Melzo e automedica. Per la vittima, un uomo di 43 anni, non c'era nulla da fare.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Pioltello e i vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni delle forze dell'ordine dovrebbe trattarsi di un gesto volontario.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni da