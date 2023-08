Macabro ritrovamento nella prima mattina di sabato 19 agosto in una delle più note località turistiche lombarde. Poco dopo le 7 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un corpo individuato tra le acque del fiume Adda, in via dell'Isola a Lecco. Si tratta di un 56enne, dichiarato deceduto dopo l'intervento dei sanitari della croce rossa di Lecco e arrivati a bordo di un'automedica.

Come riferito da LeccoToday sul posto anche i carabinieri, la prima partenza e la squadra nautica dei vigili del fuoco di Lecco, entrate in acqua a bordo delle moto per effettuare il recupero del cadavere.

Si allunga così l’elenco delle tragedie estive nel Lario, sulle sponde lecchese e comasca. A tal proposito, nelle scorse settimane, proprio la Asl ha diramato un decalogo destinato ai turisti, e in particolare a coloro che hanno scelto le spiagge brianzole come meta per le loro vacanze, volto a tutelare la sicurezza di tutti i bagnanti.