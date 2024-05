Cadavere in un cassonetto degli abiti usati: morto un uomo

Un uomo è stato trovato senza vita all'interno di un cassonetto per la raccolta di abiti usati all'interno della piattaforma ecologica di Canonica d'Adda, comune bergamasco a pochi chilometri da Busnago. L'allarme è scattato all'alba di lunedì 6 maggio quando il personale ha notato il cadavere incastrato nel cassone: sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Treviglio che ora indagano sull'accaduto.

Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno potuto accertare il decesso. Al momento non sono note le generalità dell'uomo che pare fosse senza documenti al seguito. L'ipotesi più plausibile è che la persona sia rimasta incastrata all'interno del contenitore degli abiti, una morsa che non gli ha lasciato scampo. Indagini in corso.