Cadavere trovato in un campo a Monza

Un uomo è stato trovato senza vita sabato mattina in un campo a Monza. L'allarme è scattato intorno alle 10 quando in seguito a una segnalazione in via Paolo Veronese, a ridosso di via Rosmini, sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della Questura di Monza.

Purtroppo inutili i tempestivi interventi del personale sanitario che ha potuto solamente constatare il decesso. I poliziotti hanno effettuato i rilievi e in questo momento sono ancora poche e frammentarie le informazioni trapelate. Non è stata resa nota l'identità della persona e non si hanno informazioni circa le condizioni di rinvenimento del cadavere.

Seguiranno aggiornamenti.