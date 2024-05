Il cadavere di Corrado Semeraro trovato sul ciglio della strada: le indagini sulla morte

Forse un investimento lungo la provinciale, con un pirata della strada che dopo averlo travolto non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Ma per far luce sulle circostanze della morte di Corrado Semeraro, il cameriere brianzolo di 55 anni il cui cadavere è stato rinvenuto lo scorso 27 aprile, a Sovico, sul ciglio della strada, tra l'erba che alcuni addetti stavano disboscando, bisognerà attendere l'autopsia e ulteriori accertamenti tecnici disposti dalla procura.

Una drammatica scoperta che ha riacceso i riflettori sul giallo della scomparsa dell'uomo di cui si erano perse le tracce lo scorso 12 marzo. E da quel giorno erano iniziate le ricerche e gli appelli dei familiari sui social per invitarlo a tornare a casa e capire se stesse bene. Le indagini, dopo il riconoscimento del cadavere presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano effettuato dalla famiglia, proseguono per far luce sulla morte dell'uomo che l'ultima volta era stato avvistato ad Albiate, dove aveva parcheggiato la sua Citroen C3 grigia per poi allontarsi a piedi in direzione di Triuggio. Una telecamera comunale lo aveva ripreso scendere dal veicolo e poi mentre si allontanava a piedi.

La macchina dei soccorsi attivata per le ricerche aveva scandagliato la zona boschiva vicino al Lambro con l’unità cinofila e la squadra fluviale con gommone da rafting aveva perlustrato il corso e le rive del fiume mentre a terra sono stati battuti sentieri e anfratti. Era stato al lavoro anche il nucleo Sapr ( Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco che aveva monitorato dall'alto la zona interessata con droni. Il corpo senza vita di Corrado Semeraro è stato avvistato da due giardinieri al lavoro due settimane fa, un sabato mattina, sulla provinciale che porta a Carate Brianza, non lontano da casa.

Il cadavere con tutta probabilità era tra il verde da tempo, ancora non è stato possibile stabilire da quanto ma le condizioni ne hanno reso complicata l'identificazione. Ora le indagini proseguono e per capire se a troncare la vita del cameriere 55enne sia stato un investimento e ci sia un pirata della strada occorrerà attendere gli accertamenti tecnici disposti dal magistrato che vaglieranno la struttura ossea per verificare se siano presenti fratture compatibili con un urto o impatto violento che non sia riconducibile a una eventuale caduta accidentale.