Cade un albero: due persone finiscono in ospedale

Tragedia sfiorata a Monza: è caduto un albero in via Paisiello, proprio mentre stavano passando due persone. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 23 giugno, poco prima delle 17. Secondo le prime informazioni raccolte l’albero, che si trovava nell’aiuola vicino al marciapiede, forse a causa di una folata di vento è caduto finendo sui due passanti.

Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono state inviate le ambulanze in codice giallo. Quando i soccorritori sono giunti sul posto le condizioni dei due feriti – un uomo di 41 anni e una donna di 52 anni – erano fortunatamente meno gravi rispetto a quando inizialmente ipotizzato. I due sono stati poi trasferiti all’ospedale San Gerardo in codice verde per gli accertamenti del caso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno transennato e messo in sicurezza la zona.

Intanto sui social è scoppiata la polemica. Sul gruppo Facebook Monza Segnalazioni un utente ha riferito che già quattro mesi fa il problema era stato segnalato agli uffici comunali competenti attraverso il format on line sul sito del comune di Monza. Il monzese avrebbe sollecitato un sopralluogo dei tecnici perché la pianta sembrava in sofferenza. Una segnalazione che sarebbe finita nel vuoto, ma il cittadino l’avrebbe rifatta nei giorni scorsi soprattutto perché quella zona, oltre ad essere frequentata, il martedì ospita il mercato settimanale del quartiere.