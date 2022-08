Sulla scala per sistemare l'allarme, precipita dal secondo piano e finisce sull'auto della vicina

Stava effettuando alcune operazioni di manutenzione in cima a una scala, sul balcone di casa quando è scivolato di sotto, facendo un volo di diversi metri, per due piani, fino a cadere sul tettuccio dell'auto della vicina.

Incidente domestico domenica mattina a Seregno, lungo via vicinale San Carlo. Un uomo di 65 anni, pensionato, è finito in ospedale in codice giallo dopo una brutta caduta.

I soccorsi

Il 65enne era intento ad effettuare la manutenzione della sirena dell’allarme installato sul balcone di casa e ha perso l’equilibrio precipitando dal secondo piano e finendo su una Mini Cooper di una vicina, parcheggiata in strada. Dopo la caduta sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e i carabinieri del radiomobile della compagnia di Seregno. Il 65enne è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza dove è ricoverato in osservazione.