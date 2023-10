Cade dalla bicicletta sulla pista ciclabile, uomo in prognosi riservata

Un uomo in prognosi riservata, dopo una caduta dalla bicicletta. E' successo a Monza, nella serata di sabato 30 settembre. Un 66enne è stato soccorso e trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo in codice rosso in seguito a quella che al momento appare come una caduta accidentale dalla bicicletta. La chiamata con la richiesta di soccorso è giunta alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza intorno alle 21.50 da via Val d'Ossola, lungo la pista ciclabile del Villoresi.

Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica insieme alla polizia locale di Monza. A terra, ferito, i soccorritori hanno trovato un 66enne, cittadino di origine marocchina, che sembra aver avuto un incidente mentre pedalava nel tratto. Un sinistro autonomo, con la caduta - per cause ancora in corso di accertamento - dal velocipede. Il 66enne risulta essere l'unica persona coinvolta. Al momento è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale monzese. I rilievi e gli accertamenti per il sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale.