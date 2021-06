Cade da cavallo durante un concorso, 12enne trasportato in elisoccorso in ospedale

E' successo nel tardo pomeriggio di venerdì a Ornago, presso un maneggio in via Banfi

Incidente durante un concorso di equitazione in Brianza venerdì nel tardo pomeriggio. Il cavallo non sarebbe riuscito a saltare correttamente l'ostacolo e sarebbe finito a terra, travolgendo anche il 12enne che era in sella all'animale. Il ragazzino, classe 2009, originario del Varesotto, è stato soccorso da un elicottero e trasportato d'urgenza in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal personale sanitario intervenuto presso un maneggio a Ornago.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è stata fatta poco dopo le 18 dalle scuderie di via Banfi dove era in corso una manifestazione ippica di categoria. Insieme al personale del 118 al maneggio sono giunti anche i carabinieri della stazione di Bellusco. Il ragazzino è stato soccorso, medicato e trasferito in elicottero in ospedale. Gli accertamenti per la ricostruzione dell'accaduto sono stati effettuati dai militari dell'Arma.