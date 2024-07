Cade in bici in mezzo al parco delle Groane dove i soccorsi non arrivano: salvato dai pompieri

Un'uscita in bici si è conclusa con un incidente e con la mobilitazione dei soccorsi per un uomo a Lazzate venerdì pomeriggio. Le squadre del comando di Monza e Brianza, sono intervenute per soccorrere un ciclista caduto accidentalmente all'interno del parco delle Groane, in una zona non accessibile ai mezzi di soccorso.

Dal comando di Monza è partita una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale)vsu mezzo fuoristrada, con attrezzature idone al recupero dell'infortunato. Sul posto anche il polisoccorso da Lazzate. L'uomo è stato poi trasferito in codice verde in ospedale in ambulanza.