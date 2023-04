Cade dal monopattino nel mezzo della notte: gravissimo un uomo

Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un monopattino elettrico sulla sp 121 Pobbiamo-Cavenago a Cernusco sul Naviglio (al confine con Brugherio- Monza e Brianza) nella notte tra sabato e domenica 30 aprile.

Tutto è accaduto poco prima di mezzanotte e mezza, come appreso da MilanoToday. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pioltello, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione pare che non ci sia nessun altro veicolo coinvolto. Il 54enne, cittadino bengalese, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo cadendo a terra e sbattendo violentemente la testa.