Guarda il Giro d'Italia che passa e poi si schianta in bici: ciclista trasferita in elisoccorso al San Gerardo

Soccorsi in azione in Valcava dopo il passaggio del Giro d'Italia. Il fatto è accaduto nella giornata di domenica 21 maggio e la sfortunata protagonista è una ciclista che, in sella alla propria bicicletta, dopo avere assistito al passaggio della corsa rosa è caduta, dalle prime ricostruzioni mentre affrontava la discesa, schiantandosi così contro il guardrail.

Come riferiscono i colleghi di LeccoToday in seguito al violento impatto la donna, di 43 anni, è ruzzolata in una zona impervia. Le operazioni di soccorso sono scattate prima delle 14 e hanno visto intervenire due ambulanze (Croce bianca di Brugherio e Volontari di Calolzio), i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con una squadra Saf (Speleo alpino fluviale).

Sul posto è giunto anche l'elicottero decollato da Bergamo, che ha poi provveduto al trasporto della malcapitata in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo.