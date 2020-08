Incidente durante una lezione di equitazione a Seveso: ragazza finisce in ospedale

Prima la caduta, poi il volo in elicottero al pronto soccorso. È stata ricoverata in codice giallo al Niguarda la ragazza di 27 anni che nella serata di mercoledì 5 agosto è caduta da cavallo nel Centro Ippico Brianteo di via Cervino a Seveso.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza il fatto si è verificato intorno alle 19.15 mentre la 27enne, residente ad Albenga (Savona), stava svolgendo una lezione all'interno della tenuta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inizialmente le condizioni della giovane sembravano disperata, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto sia un'ambulanza che un'automedica. La giovane è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda dove è stata ricoverata in codice giallo.