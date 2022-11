Buche e pietre traballanti, il centro storico fa un'altra "vittima"

Quella mattina del 27 settembre per Simona rimarrà una data da dimenticare. Da allora la sua vita ha subito uno stop. La donna, 50 anni, è ancora a casa in malattia. A causa di una caduta nella centralissima via Italia a Monza è finita in ospedale. Una brutta botta al ginocchio e alla gamba che per settimane l'hanno accompagnata, ma soprattutto la rottura del pollice della mano sinistra. Dopo il periodo di ingessatura e la riabilitazione la donna non ha ancora riacquistato la mobilità del dito e della mano.

"Una banale caduta in centro mi sta facendo dannare - racconta la donna a MonzaToday -. Stavo andando al lavoro quando, improvvisamente, mi sono trovata gambe all'aria. Un male pazzesco. Sono caduta senza neanche rendermene conto a causa di un avvallamento lungo l'isola pedonale. Preciso che non camminavo con le scarpe con il tacco. Spostandomi in vari uffici del centro indosso sempre calzature comode e basse". La donna è stata subito aiutata da alcuni passanti. Poi l'arrivo dell'ambulanza. "Sono stata trasferita al San Gerardo. Il dolore alla gamba e al ginocchio è durato diverse settimane. I primi giorni facevo persino fatica a camminare e a stare in piedi. Mentre per il recupero del dito mi hanno detto che ci vorrà un anno".

I problemi della pavimentazione 'ballerina' in diversi punti del centro storico non sono una novità. Già durante la giunta Scanagatti l'attuale consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) aveva stilato una sorta di mappatura delle buche e dei dislivelli nella pavimentazione nel cuore della città. Un problema che poi è proseguito anche durante la giunta Allevi con segnalazioni (soprattutto sui social) di cittadini che lamentavano la presenza di buche, che venivano rattoppate creando avvallamenti. Un problema che adesso si è trovato in eredità anche la giunta Pilotto. Il problema della pavimentazione ‘traballante’, però, non riguarda solo il centro, ma anche le vie adiacenti e le periferie.

Come più volte segnalato anche sui gruppi Facebook di Monza da Giorgio Castoldi, che vive nel rione San Carlo. Da diversi anni il monzese, che si muove a Monza a piedi, fotografa e segnala strade e piazze a rischio cadute. "Non solo in centro. ma anche nei rioni. Buche, dislivelli, tombini che sono sfondati o che creano avvallamenti". Un problema che da anni viene denunciato e che, vista la vicenda personale di Simona, continua. “Camminare in certe strade di Monza è come muoversi in un campo minato”, conclude Castoldi.