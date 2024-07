A Monza un grosso ramo cade da un'altezza di 10 metri su un furgone e sui cavi della luce

Caduta di un grosso ramo ieri sera venerdì 12 luglio a Monza in via Degli Abruzzi intorno alle 22.10. Sono intervenute prontamente le squadre dei vigili del fuoco di Monza. Il ramo è caduto da un'altezza di 10 metri e fortunatamente in quel momento non transitavano né pedoni né autoveicoli. È stato però coinvolto un furgone parcheggiato a lato strada e i cavi dell'illuminazione pubblica. Sul posto i vigili del fuoco sono rimasti per oltre due ore per rimuovere il ramo che occupava completamente la strada e mettere in sicurezza i rami. Presente anche la polizia Locale di Monza.