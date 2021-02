Cadono calcinacci da palazzo, intervento dei vigili del fuoco in centro Monza

Intervento dei vigili del fuoco venerdì mattina a Monza, in centro. Due squadre di pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenute con un'autoscala e un'autopompa in piazza Roma dove è stata segnalata la caduta di alcuni calcinacci da un edificio.

L'area è stata transennata e messa in sicurezza: sono state effettuate alcune verifiche che al momento risultano ancora in corso. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche le forze dell'ordine con polizia locale e carabinieri. La chiamata alla centrale operativa del comando di via Mauri è arrivata intorno alle 10.30 e le squadre sono partite per l'intervento in centro città. Seguiranno aggiornamenti.

FOTO - I soccorsi in centro (Facebook/ M. Rizzoli)