Ghiaccio e neve, raffica di cadute in strada in Brianza: più di dieci ambulanze allertate

Sono state più di una decina in poche ore le chiamate di emergenza giunte alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza per cadute dovute al ghiaccio sulle strade.

Gli equipaggi del 118 in poche ore, a partire dalla mattinata di giovedì 31 dicembre 2020, hanno effettuato diversi interventi di soccorso. La prima chiamata è partita da Seregno dove intorno alle 7.30 una ragazza di 23 anni è stata soccorsa da una ambulanza in piazza XXV Aprile e accompagnata in codice verde in ospedale a Desio.

Poco dopo una ambulanza e una automedica sono intervenute in via Foscolo a Nova Milanese dove a scivolare a causa del ghiaccio sul marciapiedi è stata una donna di 59 anni poi medicata e accompagnata in ospedale a Paderno Dugnano. Due gli interventi anche a Monza, in via Paganini per una donna di 77 anni e in via Buonarroti per un uomo di 66.

A preoccupare è stata anche la caduta di una donna di novant'anni a Biassono, in piazza San Francesco. La pensionata, soccorsa intorno alle 11.30, è stata accompagnata in ospedale in codice verde.