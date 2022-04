Pioggia e vento: cade un albero nel parchetto

Notte di pioggia e di vento in Brianza: a farne le spese un albero nel parchetto vicino al cimitero. Nell'area una grande pianta è rovinosamente caduta. Il fatto è accaduto a Desio, nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile, nell'area verde nei pressi del vecchio cimitero cittadino.

Questa mattina i desiani hanno immediatamente allertato chi di dovere. In primis il sindaco Simone Gargiulo che, attualmente fermo in quanto risultato positivo al covid, ha fatto intervenire il vice sindaco Andrea Villa. Gli operai sono arrivati tempestivamente e hanno messo rimosso la pianta. Fortuntamente non ci sono stati feriti.