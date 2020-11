Brugherio, serve caffè nelle tazzine ai clienti nonostante lockdown: multa e locale chiuso

Il caffè servito in tazzine di ceramica nei pressi del bar nonostante la chiusura imposta dalle misure di contenimento dell'epidemia da covid-19 e il lockdown. Succede a Brugherio dove lunedì mattina una pattuglia della polizia locale ha multato un locale a San Damiano per il mancato rispetto dei divieti previsti dal Dpcm che impone il servizio di delivery o asporto per le attività commerciali e di somministrazione di cibi e bevande.

Gli agenti, intorno alle 10, durante un servizio di controllo sul territorio, hanno notato il gestore del bar intento a somministrare caffè a tre clienti nei pressi dell'ingresso del locale in tazzine di ceramica. Per il titolare è scattata così una multa da quattrocento euro e la chiusura temporanea per cinque giorni dell'attività, chiusura che su valutazione del prefetto può essere estesa a trenta giorni.

In totale a Brugherio nell'ultima settimana sono state controllate 147 persone e 60 esercizi commerciali con due sanzioni a persone che si rifiutavano di indossare la mascherina nonostante l'obbligo.