Caffè servito al bancone, multa per un bar a Villasanta: i controlli

Una multa da 400 euro per aver violato le disposizioni anti-Covid: è successo in due bar di Villasanta, durante gli ordinari controlli della polizia locale.

Con la Lombardia in zona rossa, del resto, i controlli anti-Covid si sono fatti serrati. Le autorità sono chiamate a vigilare sul rispetto delle regole, sia da parte dei cittadini che degli esercizi commerciali.

A Villasanta, solo nell'ultima settimana, sono state controllate 100 persone. Tutte sono risultate in regola con la normativa.

Di propria inizativa e su segnalazione, i vigili hanno poi ispezionato diversi esercizi commerciali e pubblici esercizi. Due le irregolarità emerse, entrambe a carico di bar: uno è stato multato con 400 euro per aver servito caffè al banco, un altro per non aver rispettato gli orari di chiusura.

La maggior parte delle attività è però risultata in regola, e la polizia locale ha provveduto a consigliare la giusta via per il rispetto delle disposizioni anti contagio.