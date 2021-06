"Calano i reati, ma i cittadini hanno bisogno di sicurezza: in arrivo 7 nuovi agenti"

L'annuncio del sottosegretario del Ministero degli Interni Nicola Molteni in visita a Monza

La Questura di Monza si allarga: in arrivo 7 nuovi agenti. L’annuncio del sottosegretario del Ministero degli Interni, Nicola Molteni, in visita a Monza.

Nella giornata di lunedì 28 giugno l’esponente del Carroccio è venuto nel capoluogo brianzolo. Una visita istituzionale in Prefettura con il prefetto Patrizia Palmisani, il presidente della Provincia Luca Santambrogio, il sindaco di Monza Dario Allevi, l'assessore alla Sicurezza Federico Arena, il questore Michele Davide Sinigaglia, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Simone Pacioni, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Aldo Noceti, quello dei Vigili del Fuoco Claudio Giacalone, e il responsabile dell’operazione ‘Strade Sicure’ dell’Esercito italiano, colonnello Ivano Marotta.

Il sottosegretario si è congratulato con le istituzioni e le forze dell’ordine di Monza e Brianza per il grande lavoro svolto nell’anno e mezzo di emergenza sanitaria e ha annunciato l’arrivo entro luglio 2021 di 7 agenti per la Questura cittadina. Durante il suo intervento ha inoltre evidenziato il calo, nel 2020, dei casi di delittuosità a Monza e Brianza: rispettivamente del 17% e del 14%. Ha avuto parole di plauso per la polizia locale di Monza.

“Hanno svolto un lavoro straordinario - ha dichiarato - è una delle più organizzate ed efficienti”. Eppure malgrado i numeri indichino un calo degli episodi di criminalità, aumenta la percezione della mancanza si sicurezza. Soprattutto urbana. Di qui l’annuncio dell’arrivo di 7 agenti in commissariato. Attualmente ce ne sono 165. “L’obiettivo è raggiungere i 185 - ha aggiunto- Inoltre confermo la presenza dell’esercito in città”.

Infine ha sollecitato i giovani a un maggiore rispetto delle regole. Una situazione in Brianza molto delicata con episodi di mala movida in diversi comuni.