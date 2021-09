Buon compleanno presidente: gli auguri del Calcio Monza a Berlusconi

La sua squadra seduta al centro dello stadio e i calciatori che insieme gridano: auguri presidente!

Così i professionisti dell'Ac Monza hanno deciso di augurare buon compleanno a Silvio Berlusconi che oggi, 29 settembre, ha spento la 85esima candelina.

Anche sul sito della squadra sono stati pubblicati gli auguri al presidente: una grande foto di Silvio Berlusconi nello stadio monzese e gli auguri dalla grande famiglia biancorossa.

Un giorno di festa per Silvio Berlusconi circondato dai suoi affetti. Un post romantico quello che gli ha scritto la fidanzata Marta Fascina: "Buon compleanno amore mio". Come riporta Today la giovane compagna di Berlusconi ha voluto condividere con la rete l'importante ricorrenza con una dichiarazione d'amore sui social. Ormai la coppia sta insieme da oltre due anni.

Nata il 9 gennaio 1990 a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, Marta Fascina è stata eletta alle politiche del 2018 alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1. Dal giugno 2018 è segretario della IV commissione Difesa della Camera. Laureata in Lettere e Filosofia, residente a Portici (Napoli), Marta Fascina ha all'attivo esperienze come addetta stampa nell'ufficio comunicazione del Milan e ha firmato diversi articoli per ll Giornale.