Cambiano gli orari dei centri vaccinali: fino a domenica 1 agosto chiusura anticipata

I centri vaccinali gestiti dall’Asst Brianza cambiano gli orari di somministrazione dei vaccini. Da giovedì 29 luglio a domenica 1 agosto i centri vaccinali di Carate, Besana, Limbiate e Vimercate osserveranno un orario di somministrazione dei vaccini ridotto rispetto a quanto programmato in precedenza.

L’inoculazione del vaccino, infatti, verrà organizzata dalle 8 alle 16. Inoltre, per la sola giornata di domenica 1 agosto saranno attivi solo i centri di Carate e Vimercate (sempre dalle 8 alle 16). Dal 2 agosto il servizio osserverà l’orario normale dalle 8 alle 20.

Nel frattempo gli utenti sono già stati avvisati attraverso un Sms. Nella giornata di mercoledì 28 luglio al centro vaccinale di Vimercate, alla ex Esselunga, era scoppiato il putiferio.

Molti gli utenti in fila, con attese anche di diverse ore. L’Asst aveva informato il giorno prima gli utenti del cambiamenti dell’orario della vaccinazione. In molti, però, non avevano visto (o rispettato) le nuove indicazioni. Si sono così create le inevitabile code, con utenti spazientiti dell’attesa che è durata anche oltre due ore.