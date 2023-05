Abbatte un lampione in strada e scappa via: caccia al camionista "pirata"

Un palo dell'illuminazione pubblica abbattuto e un mezzo pesante fuggito via dopo il sinistro con danneggiamento. A Ornago, in via Santuario, è stato messo in sicurezza un tratto con un palo della luce pericolante danneggiato da un mezzo pesante. A comunicare l'accaduto, nella giornata dell'1 maggio, era stato il comune.

"In attesa della rimozione la viabilità sarà modificata e lo scorrimento rallentato. Invitiamo gli automobilisti a prestare attenzione" si legge nella comunicazione del municipio. "Informiamo la cittadinanza che potrebbero esserci delle interruzioni della pubblica illuminazione".

Secondo quanto al momento ricostruito a causare il danno sarebbe stato un mezzo pesante e dopo il sinistro il conducente si sarebbe allontanato, dandosi alla fuga. Indagini in corso.