Un autocisterna fuori strada e un tratto di provinciale inagibile. Un mezzo pesante è finito fuori strada a Besana Brianza nel pomeriggio di lunedì 15 novembre. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo in via Rivabella, restando di traverso in mezzo alla carreggiata e rendendo parzialmente inagibile il tratto.

La circolazione ha subito disagi fino alla rimozione del mezzo. Nessun ferito.