Camion incastrato sotto il ponte a Desio, traffico bloccato

Viabilità in tilt giovedì pomeriggio in via Lampugnani

Ancora un camion incastrato sotto il ponte della ferrovia a Desio. Intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco giovedì pomeriggio in via Lampugnani dove un furgone cassonato si è incastrato sotto l'attraversamento della ferrovia. Non è la prima volta che accade e anche in questo caso, per consentire la rimozione del mezzo, sono state pesanti le conseguenze sulla viabilità con il tratto rimasto chiuso. I pompieri sono intervenuti con due squadre dal comando provinciale di Monza e hanno rimosso il veicolo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del comando di polizia locale che si sono occupati della gestione della viabilità.