Camion carico di mattoni in bilico in mezzo alla strada, traffico in tilt in centro Monza

Ancora qualche metro e sarebbe arrivato a destinazione. Ma proprio mentre effettuava una manovra di retromarcia per entrare nel cantiere il rimorchio con il carico di mattoni si è pericolosamente inclinato, bloccando il mezzo e il traffico in centro Monza giovedì mattina.

E' successo intorno alle 8 del 22 ottobre all'altezza di Largo Molinetto all'altezza di corso Milano, in pieno centro città. Un autoarticolato con un carico di mattoni durante una manovra si è impuntato sull'asfalto, inclinandosi e restando così in bilico. Per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza il mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno rimesso in assetto l'autotreno. Sul posto è intervenuto anche il personale del comando di polizia locale che si è occupato di effettuare gli accertamenti relativi al mezzo e di gestire la viabilità nel tratto, pesantemente congestionata a causa della chiusura del tratto.

La circolazione è stata deviata e la strada riaperta intorno alle 10: pesanti le ripercussioni sul traffico tra corso Milano e via Borgazzi giovedì mattina con auto incolonnate lungo le arterie principali del centro del capoluogo brianzolo.

Al volante del mezzo pesante c'era un 50enne di Cavaion Veronese che è rimasto illeso. Ora gli agenti stanno effettuando le verifiche per capire se il carico trasportato rispettasse i limiti di peso previsti.