Camion perde il carico, sulla strada finiscono enormi lastroni

Tegoli prefabbricati in mezzo alla strada. E traffico difficoltoso. E' il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 26 giugno a Varedo a ridosso dell'uscita della strada Monza-Saronno.

Un autotreno, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza di una rotatoria, ha perso il carico che trasportava e i tegoli prefabbricati sono finiti sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. A Verdo è stata inviata l'autopompa del distaccamento di Lissone ed è stato richiesto l'intervento dell'autogru del comando di Milano.