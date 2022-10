Il camionista pirata "da record": supera il limite di velocità 30 volte in due giorni

Fughe, velocità fuori dai limiti e nessun riposo. Un camionista polacco è stato multato e denunciato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Cinisello Balsamo dopo aver commesso una serie di infrazioni da record.

I guai per lui sono iniziati quando ha tamponato un'auto in viale Fulvio Testi decidendo poi di scappare verso Milano senza prestare soccorso ai feriti. Raggiunto e fermato dai vigili, l'autotrasportatore è stato accompagnato in comando dove è stato sottoposto al test dell'etilometro, che ha comunque dato esito negativo.

Insospettiti da un lieve malore accusato dall'uomo, gli agenti hanno deciso di approfondire i controlli sulla carta tachigrafica e sulla memoria di massa del veicolo scoprendo così che - pur dovendo rispettare un riposo ininterrotto di almeno 9 ore - nell'ultima giornata aveva riposato solamente 42 minuti. Una violazione, scrivono in una nota dalla Locale, "che si era ripetuta in diverse occasioni nei precedenti 28 giorni: per 3 volte aveva violato il limite minimo di riposo giornaliero e aveva mancato le pause di guida, arrivando in un caso a guidare ininterrottamente per oltre 10 ore".

E ripetuta era anche la fuga dopo lo schianto, perché gli investigatori hanno accertato che il guidatore aveva già fatto lo stesso pochi giorni prima dopo un incidente a Sesto San Giovanni. Altri accertamenti hanno permesso di scoprire che il mezzo, varcato il confine italiano, aveva superato il limite di velocità per ben 30 volte in due giorni, con una punta massima di 98 chilometri orari, a fronte di un limite di 80.

Il conducente, oltre a vedersi sospesa la patente, è stato sanzionato per tutte le violazioni accertate ed è stato indagato per omissione di soccorso. "Un’operazione che ha richiesto un’attenta analisi da parte degli agenti delle polizia locale e un eccellente lavoro di squadra con il personale della polizia stradale. Grazie al loro competente intervento è stato possibile contenere un comportamento pericoloso e incurante dei rischi che simili trasgressioni possono causare sulla rete stradale locale e nazionale", ha commentato l'assessore alla sicurezza e polizia locale, Bernardo Aiello.