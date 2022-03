Camminano per strada con la droga in tasca, nei guai due ragazzi

Due ragazzi sorpresi con la droga in tasca per strada e segnalati alla prefettura. Non si fermano i controlli dei carabinieri della compagnia di Seregno di prevenzione ad episodi di microcriminalità locale con particolare riferimento allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nei giorni scorsi i controlli effettuati hanno condotto, in due diversi episodi, al sequestro di sostanza stupefacente e a provvedimenti amministrativi nei confronti di due giovani.

Il primo controllo è avvenuto a Seregno, quando una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un servizio di contrasto ai reati sugli stupefacenti, si è imbattuta in un ventitreenne di origini marocchine che stava percorrendo a piedi la via Magenta. Al termine degli accertamenti, il ragazzo, incensurato e regolare sul territorio nazionale è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish che riferiva essere per uso personale.

Poche ore più tardi, nel corso della notte, i carabinieri della stazione di Carate in Brianza hanno notato un uomo che si aggirava per Albiate, lungo via Gorizia. Anche lui, un ventunenne di Triuggio, incensurato, aveva addosso della droga. Entrambi i giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Monza e Brianza ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990.