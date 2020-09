Rimettersi in forma camminando con Fido

Fare attività fisica in mezzo alla natura, rimettendosi in forma insieme al proprio cane. Un’esperienza unica e originale – e soprattutto in rosa – quella che promuove l’Asd Abc Dog Team.



Dal 19 settembre tutti i sabati alle 10 appuntamento al Parco di Monza con le lezioni di camminata veloce con (o anche senza) Fido. L’iniziativa ha l’obiettivo di aiutare le donne a svolgere attività fisica insieme al proprio amico a quattro zampe, ampliando anche la cerchia di amicizie.



“Camminare insieme – spiegano gli organizzatori –trasforma la solita passeggiata con il cane in un momento di gioco e di divertimento, che unisce e rinsalda il legame. Il cane è per definizione un camminatore veloce e resistente. Camminare, peraltro, è un’attività alla portata di tutti, oltre che un modo per avvicinarsi anche all’attività fisica”.



Per partecipare è necessario munirsi di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva dilettantistica non agonistica.

Per informazioni e iscrizioni inviare un’email ad abcdogmonza@gmail.com o consultare il sito www.abcdogteam.it

