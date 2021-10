Esce a caccia con gli amici e si fa male: atterra l'elisoccorso

L'incidente è avvenuto a Camparada. Il cacciatore non ha riportato ferite gravi ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti

Inizialmente si è temuto il peggio: sul posto è atterrato anche l'elisoccorso. Ma poi, fortunatamente, le condizioni del ferito non sono apparse gravi e l'uomo è stato trasferito in ospedale in codice verde.

Attimi di paura questa mattina, mercoledì 6 ottobre, a Camparada per un cacciatore di 43 anni uscito con alcuni amici per una battuta di caccia. L'uomo si trovava in una zona scoscesa quando, improvvisamente, è scivolato per oltre un metro ferendosi una gamba.

I compagni hanno allertato immediatamente i soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza è stata inviata l'eliambulanza e un mezzo di soccorso in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Quando l'uomo è stato recuperato sono stati prestati i primi soccorsi ma, fortunatamente, le sue condizioni sono apparse meno serie di quanto ipotizzato inizialmente.

Il ferito è stato comunque trasferito all'ospedale di Vimercate in codice verde.