Campeggiatore abusivo al Parco Increa: multato e allontanato

La tenda piazzata come in un campeggio non è passata inosservata alla polizia Locale di Brugherio che ieri sabato 27 aprile verso le 18.40 stava passando per il Parco Increa. Campeggiare lì è chiaramente vietato.

Il trasgressore era un 27enne residente a Cologno Monzese, ha quindi ricevuto una multa di 100 euro. Per l'uomo, come prevede il regolamento, è stato emesso un ordine di allontanamento dal parco e il divieto di tornarci per 48 ore. Dopo aver verificato che il 27enne sbaraccasse la tenda e si allontanasse, gli estremi del provvedimento sono stati inoltrati alla Questura di Monza, competente per territorio.