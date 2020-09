Parcheggio diventa area di sosta per camper e spuntano panni stesi e immondizia

Fuori ci sono i panni stesi: magliette, pantaloni e asciugamani. Vicino agli alberi vengono abbandonati i sacchetti dell’immondizia, segno che in quel camper parcheggiato davanti alla ex Procura di Monza abita qualcuno.



Una situazione denunciata sui social e già portata sui banchi del consiglio comunale dalla consigliera Anna Martinetti (Monza per Maffè). “Alcuni mesi fa avevo presentato un’interrogazione orale. Diversi amici che abitano in zona mi avevano raccontato il problema”. Da qui la scelta di portarlo in aula sollecitando un interessamento e un intervento da parte dei Servizi sociali. “Molto probabilmente c’è alle spalle una situazione di necessità. Ma non ho più ricevuto aggiornamenti in merito alla mia richiesta”.



Il camper è ancora parcheggiato nell’area di sosta di viale Romagna e continua ad essere la dimora di qualcuno. Accanto altri camper che da tempo sostano ma che, a differenza di quello dove ci sono i panni stesi, non sembrano abitati.



A questo punto Anna Martinetti ha deciso di ripresentare il problema sui banchi del Consiglio comunale, ma con un’interrogazione scritta con la quale, oltre a sollecitare nuovamente un interessamento da parte dei Servizi sociali, chiede l’intervento della Polizia locale. “Purtroppo la sosta dei camper sta diventando un elemento di degrado per quell’area del quartiere”, aggiunge.



Molte le lamentele anche sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…”. Un’utente ha denunciato la situazione di degrado che si è creata nell’area: a dare fastidio è soprattutto l’immondizia che viene abbandonata nel piazzale. Alcuni residenti hanno già segnalato il problema alla Polizia locale chiedendo maggiori controlli.

