Camper e minivan allestiti come case e parcheggiati nell'area di sosta riservata ai dipendenti dell'ospedale San Gerardo di Monza. Dove gli stalli, già da sé, ai dipendenti sembrano non essere sufficienti. E nel weekend l'area si è affollata anche di personale estraneo ai reparti con la presenza di diversi camper e mezzi adibiti a mobile-home che sosterebbero nei pressi della struttura sanitaria in seguito al ricovero di un congiunto, secondo quanto riferito da chi quel parcheggio, per necessità lavorative, lo frequenta tutti i giorni.

"Nel parcheggio dipendenti si è generato un affollamento di mezzi (camper, furgoni e automobili) e persone che occupano posti riservati al personale ed all’utenza della dialisi" segnala un cittadino. Alcuni dipendenti avrebbero sollevato la problematica alla direzione, chiamando in causa anche la vigilanza e le forze dell'ordine. E dopo un primo intervento e un tentativo di mediazione i mezzi sarebbero stati trasferiti poco distante, nel parcheggio dipendenti della fondazione, in via Cadore. "E qui al momento tutt'ora sostano" specifica chi segnala.

"La situazione ha visto un primo intervento ieri della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con allontanamento dei mezzi dall'area interna all'ospedale" precisa la direzione della struttura sanitaria. "Temporaneamente i mezzi sono stati collocati nel parcheggio di via Cadore, stante la festività e la disponibilità di spazio, con l'indicazione di trovare soluzione al di fuori dell'area di pertinenza dell'Irccs. Oggi si è intervenuti con un approccio collaborativo, confermando la necessità di spostarsi al di fuori degli spazi ospedalieri. In caso di mancato spostamento, si farà ricorso all'intervento delle Forze dell'Ordine".



"Non si tratta di una lamentela fine a se stessa o una polemica di stampo culturale ma di una denuncia" spiega. "Di fronte ad un avvenimento del genere noi dipendenti non siamo stati tutelati. Anzi, abbiamo visto i parcheggi riservati (limitati e già insufficienti per il personale) occupati liberamente e in modo impunito da esterni, quando da mesi, noi dipendenti, per banali dimenticanze come l’esposizione della targa riconoscitiva, piuttosto che il parcheggio fuori dalle linee segnaletiche) ci vediamo portare via l’auto da carroattrezzi con una fattura da pagare a caro prezzo con l’intervento di rimozione per riavere l’auto che arriva fino a 150 euro".