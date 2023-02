I monzesi che testano la qualità dell'aria

Che a Monza la qualità dell'aria sia pessima è cosa risaputa. Lo ha confermato anche la recente classifica di Legambiente che nella consueta analisi annuale ha posizionato Monza tra le città più inquinate d'Italia. Il Comitato di Sant'Albino è perciò tornato sulle barricate chiedendo il posizionamento della centralina di Arpa anche alla rotonda del cimitero, uno dei punti più trafficati della città. Attualmente a Monza le centraline per il monitoraggio delle polveri inquinamenti si trovano al Parco e in via Macchiavelli.

E domani i monzesi scenderanno in piazza e aderiranno all'iniziativa promossa dal gruppo 'Cittadini per l'aria'. Nella mattinata di sabato 4 febbraio a Sant'Albino e a San Fruttuoso verranno consegnati al Comitato di quartiere Sant'Albino e al Comitato San Fruttuoso per il bene comune alcuni campionatori per la misurazione della qualità dell'aria nei due quartieri. Due rioni periferici dove è elevato il passaggio delle auto e dove da tempo i cittadini denunciano aria irrespirabile.

I campionatori verranno poi ritirati il prossimo 4 marzo e inviati a un laboratorio in Inghilterra specializzato nella misurazione della presenza delle particelle inquinanti. "La distribuzione avverrà nei pressi dei piazzali di ingresso delle scuole dei due quartieri - ha spiegato Nuccio Nasca, promotore dell'iniziativa -.Un modo per sensibilizzare i genitori sul problema dell'inquinamento in città".